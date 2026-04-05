Τη χειρότερη μέρα των τελευταίων δύο δεκαετιών ζει ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική μετά το 2-2 με τον Μακεδονικό, για την 6η αγωνιστική των play out της Super League 2.

Από την αρχή της φετινής σεζόν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα της Ηπείρου, καθώς τα οικονομικά προβλήματα ήταν τόσο μεγάλα, ώστε να μην είναι σίγουρη η συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα.

Τελικά, ο ΠΑΣ πήρε κανονικά μέρος σε αυτό, όχι ως πρωταγωνιστής όμως αλλά ως μια ομάδα που είχε ως στόχο να αποφύγει το μοιραίο, να αποφύγει τον υποβιβασμό στη Γ’ Εθνική, κατηγορία στην οποία είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά το 2005-06. Και τελικά 20 χρόνια μετά, επιστρέφει εκεί.

Το εντός έδρας 2-2 με τον Μακεδονικό έφερε και μαθηματικά τον υποβιβασμό για τον «Άγιαξ της Ηπείρου», ο οποίος πριν τέσσερα χρόνια ήταν στα play off της Stoiximan Super League έχοντας τερματίσει στην πρώτη 6άδα και τώρα ετοιμάζεται για τη Γ’ Εθνική.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των play out

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 3-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 2-2

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β’ 24

Νέστος Χρυσούπολης 23

Καβάλα 20

Καμπανιακός 13

ΠΑΣ Γιάννινα 10

Μακεδονικός 8