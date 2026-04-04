Την Οχρίδα, εκτός έδρας αντιμετωπίζει σήμερα (19:00) η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού στον δεύτερο προημιτελικό του EHF European Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη με έξι γκολ διαφορά προκειμένου να προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον πρώτο προημιτελικό στο κλειστό της Ηλιούπολης, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 31-26 από την ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας.

Με αφορμή την σημερινή αναμέτρηση, ο Θανάσης Παπάζογλου δήλωσε: «Παίζουμε το δεύτερο ματς της σειράς με την Οχρίδα. Έχουμε δει τα λάθη μας και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτά, μέσα στην εβδομάδα, με σκοπό να ανατρέψουμε το αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε στην έδρα μας και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».