Η Εθνική Ελλάδας ήταν καλύτερη από ό,τι στο παιχνίδι με την Παραγουάη πριν λίγες μέρες, όχι και νικήτρια όμως, καθώς είχε δοκάρι με τον Παυλίδη και έμεινε στο 0-0 με την Ουγγαρία σε νέο φιλικό.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να ψάξουν από νωρίς το γκολ και είχαν από μία καλή ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Αρχικά ήταν οι γηπεδούχοι αυτοί που απείλησαν, στο 7′, με τον Σάλαϊ που νικήθηκε από τον Τζολάκη και στο 11′ ήρθε και η ευκαιρία για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Κουρμπέλη, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Τοτ από κοντά.

Στο 16′ οι Ούγγροι είχαν νέα ευκαιρία με το σουτ του Ρέντζιτς εντός περιοχής αλλά ο Κουλιεράκης έκανε τάκλιν και βρήκε τη μπάλα, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με σχετικά καλό ρυθμό και με την Εθνική ομάδα να απειλεί στο 38′ με το δυνατό σουτ του Τσιμίκα, από το ύψος της περιοχής, το οποίο απέκρουσε ο Τοτ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μάρκο Ρόσι έκανε αλλαγές για την Ουγγαρία, η οποία είχε μεγάλη ευκαιρία στο 52′, όταν ο Σομποσλάι πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του αλλά νικήθηκε από τον Τζολάκη που απέκρουσε με το πόδι.

Η απάντηση της Ελλάδας ήρθε στο 63′, όταν είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της με τον Παυλίδη που εκτέλεσε από δύσκολη γωνία και είδε τη μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι μετά την επέμβαση και του Τοτ.

Αυτή, βασικά, ήταν και η τελευταία μεγάλη φάση του παιχνιδιού, με τον Γιοβάνοβιτς να αρχίζει τις αλλαγές στη συνέχεια, τον Ρόσι να συνεχίζει τις δικές του και το 0-0 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, παρά τις προσπάθειες εκατέρωθεν.

Ουγγαρία (Μάρκο Ρόσι): Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46’ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67’ Σουκς), Ρέντζιτς (46’ Λούκακς), Α. Τοτ (46’ Μπαράνι, 77’ Σον), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (78’ Τσιφτσής), Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κουρμπέλης (78’ Μουζακίτης), Μπακασέτας (67’ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (79’ Ρότα), Παυλίδης.