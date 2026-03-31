Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (31/3, 20:00) σε φιλικό αγώνα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αλλαγές στην αρχική 11άδα, ενώ άφησε εκτός αποστολής τους Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Καρέτσα.

Μετά την ήττα με 0-1 από την Παραγουάη στο Καραϊσκάκη, την περασμένη Παρασκευή (27/3), η Εθνική ομάδα θα κοντραριστεί τώρα με την Ουγγαρία και υπάρχουν νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε κάποιες αλλαγές.

Συγκεκριμένα, στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Βαγιαννίδης, στο αριστερό ο Τσιμίκας και στόπερ οι Ρέτσος και Μαυροπάνος. Στο κέντρο είναι οι Κουρμπέλης και Τριάντης ενώ οι Τζόλης, Μπακασέτας και Μασούρας θα είναι τα στηρίγματα του προωθημένου Παυλίδη.

Από εκεί και πέρα, οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Καρέτσας έμειναν εκτός αποστολής καθώς τη Δευτέρα (30/3) δεν προπονήθηκαν λόγω ίωσης, ενώ στον πάγκο είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσιφτσής, Γιαννούλης, Ρότα, Δουβίκας, Μουζακίτης, Χατζηδιάκος και Τεττέη.

Η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Τριάντης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.