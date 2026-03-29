Γήπεδο τένις στο προπονητικό κέντρο της Ακαδημίας του Πατρίκ Μουράτογλου στη Γαλλία πήρε το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος έκανε και τη σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο Μουράτογλου, ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές, υπήρξε μέντορας του Έλληνα τενίστα για αρκετά χρόνια και αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε ένα από τα γήπεδα του προπονητικού κέντρου της Ακαδημίας του.

Ο Τσιτσιπάς επισκέφθηκε τον Μουράτογλου καθώς περιμένει την έναρξη του Monte Carlo Masters και με έκπληξη διαπίστωσε ότι ένα γήπεδο φέρει πλέον το όνομά του, με αποτέλεσμα να ανεβάσει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Και αφού το συγκεκριμένο γήπεδο φέρει πλέον το όνομά του, ο Τσιτσιπάς αποφάσισε να προπονηθεί σε αυτό.