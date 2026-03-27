Ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μονακό για την Euroleague, παρουσιάστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, αλλά και από το γεγονός πως κάλυψε την διαφορά του πρώτου αγώνα.

Παράλληλα ο τεχνικός των «πρασίνων» ανέφερε πως θέλει και τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, για την Basket League σε ένα ματς που θα είναι αρκετά δύσκολο.

«Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, στο υπόλοιπο του παιχνιδιού παίξαμε τέλειο παιχνίδι επιθετικά και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερους πόντους γιατί χάσαμε εύκολα καλάθια. Κερδίσαμε το ματς πήραμε και την διαφορά, που ήταν πολύ σημαντικό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα», ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός και πρόσθεσε:

«Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρώπης, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Δεν αρκεί να κερδίζουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε και τη νίκη στο ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».