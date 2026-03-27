Και τώρα, τελικοί… Το πρώτο σκέλος των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης για το Moυντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον έγιναν γνωστές οι οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 21:45 και είναι μονές, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την ένταση και το διακύβευμα. Οι ομάδες που θα επικρατήσουν θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην τελική φάση του Μουντιάλ, σε παιχνίδια που ουσιαστικά έχουν χαρακτήρα τελικού.

Αναλυτικά τα ζευγάρια

Βοσνία-Ιταλία (όμιλος με Καναδά, Κατάρ, Ελβετία)

Σουηδία-Πολωνία (όμιλος με Ιαπωνία, Ολλανδία, Τυνησία)

Κόσοβο-Τουρκία (όμιλος με Αυστραλία, ΗΠΑ, Παραγουάη)

Τσεχία-Δανία (όμιλος με Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Μεξικό)

Παράλληλα, η Βολιβία επικράτησε 2-1 του Σουρινάμ. Στον τελικό, θα παίξει το Ιράκ, διεκδικώντας την τέταρτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τελευταία παρουσία της ήταν το 1994 στις ΗΠΑ και τώρα θέλει να κάνει ένα νέο ταξίδι στα γήπεδα Μεξικού, Καναδά και ΗΠΑ.

Η Τζαμάικα κέρδισε 1-0 τη Νέα Καληδονία σε μία αναμέτρηση που έγινε στο Μεξικό και θα παίξει με το Κονγκό, με τον νικητή να εξασφαλίζει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ της Αμερικής.