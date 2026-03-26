Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) και ο έντονος ανταγωνισμός των ομάδων συνοδεύτηκε από μια σημαντική επίδοση στα εισιτήρια: την καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής, ο μέσος όρος προσέλευσης έφτασε τους 7.993 φιλάθλους ανά αγώνα, αριθμός που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.

Η αύξηση αυτή γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν συγκριθεί με την περσινή κανονική περίοδο, όταν είχαν διατεθεί συνολικά 1.182.478 εισιτήρια, δηλαδή 6.497 ανά παιχνίδι. Μέχρι φέτος, η κορυφαία επίδοση της δεκαετίας ήταν τα 7.683 εισιτήρια κατά μέσο όρο τη σεζόν 2023-24, ενώ η χαμηλότερη καταγράφηκε το 2021-22, λίγο μετά την περίοδο της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.

Στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη προσέλευση βρέθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέγραψε τα περισσότερα εισιτήρια στην κανονική διάρκεια, φτάνοντας συνολικά τα 363.271 και μέσο όρο 30.273 θεατών ανά αγώνα. Ακολούθησε η ΑΕΚ με 306.682 εισιτήρια, ενώ τρίτος ήταν ο ΠΑΟΚ με 217.315.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ ξεχώρισε ως η ομάδα της περιφέρειας με τη μεγαλύτερη παρουσία κόσμου, συγκεντρώνοντας στο γήπεδό του 68.413 φιλάθλους, με μέσο όρο 6.219 ανά παιχνίδι.

