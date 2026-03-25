Οι δύο αντι-Χολμς

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague παρά την αποχώρηση του Χολμς και ο Αταμάν έχει βρει τους αντικαταστάτες του. Ο Ερνανγκόμεθ και ο Μήτογλου θα παίρνουν περισσότερο χρόνο σαν 5άρια πλέον, σε ευέλικτα σχήματα του Τούρκου, άρα θα πρέπει και οι δύο να είναι έτοιμοι για περισσότερη δουλειά μέχρι και το τέλος της σεζόν. Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πως η αποχώρηση του Αμερικανού σέντερ θα κάνει καλό στα αποδυτήρια και είναι σίγουροι ότι η ποιότητα του ρόστερ μπορεί να καλύψει το κενό του.

Μηνύματα από τη Βαλένθια

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός νικούσε το Ντουμπάι, ο Ολυμπιακός έχανε από τη Βαλένθια, σε ένα ματς που δείχνει πολλά. Οι ερυθρόλευκοι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν το πλεονέκτημα της έδρας για τα πλέι οφ γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κάνουν κάτι που μοιάζει… αδύνατο φέτος: Να νικήσουν εκτός έδρας ομάδα από το top-10 της Euroleague. Αν εξαιρέσουμε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η ομάδα του Μπαρτζώκα μετράει 7 ήττες σε 7 παιχνίδια. Επίδοση που μόνο αισιόδοξη δεν τη λες ενόψει των πλέι οφ, αν δεν υπάρχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Παράδειγμα ο Μπρούνο

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό έχουν το μυαλό τους στα πλέι οφ που θα κρίνουν το πρωτάθλημα και ο Μεντιλίμπαρ περιμένει από τους παίκτες του να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μπρούνο. Παίκτης που δεν είχε θέση βασικού, έχει καταφέρει να βγάλει από την 11άδα τον Ορτέγκα και όπως λένε στον Πειραιά είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τον Μεντιλίμπαρ με τη νοοτροπία του, τον επαγγελματισμό του και τη δουλειά του. Αυτά περιμένει και από τους υπόλοιπους ο Ισπανός, ο οποίος ήταν έξαλλος μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα για τη νοοτροπία της ομάδας του.

«Πνίγονται» στον ΠΑΟΚ

Πολύ άγχος έχουν στον ΠΑΟΚ ενόψει των πλέι οφ, όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, ασχέτως του πώς θέλουν να χειριστούν επικοινωνιακά την κατάσταση. Η φετινή σεζόν άρχισε μέσα σε ένα περίεργο κλίμα με τους Σαββιδικούς και τους Μυστακιδικούς και δεν είναι μια οποιαδήποτε σεζόν αλλά αυτή στην οποία η ομάδα συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Για πρώτη φορά ξεκίνησε σεζόν με τον ΠΑΟΚ να πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη πίεση και άγχος στην ομάδα. Το βλέπει ο Λουτσέσκου, το βλέπουν οι οπαδοί, το βλέπουν και όσοι περνάνε τη γραμμή του Σαββίδη αλλά το κάνουν με τρόπο που φανερώνει αυτό το άγχος. Και δεν είναι καθόλου καλό μήνυμα ενόψει πλέι οφ.

Κόντης για Άρη

Το τέλος της σεζόν περιμένουν οι οπαδοί του Άρη καθώς έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο και υπάρχει νέο σενάριο για τον επόμενο προπονητή. Ο Γρηγορίου, άλλωστε, το ξέρει πως δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει. Το θέμα είναι ποιος θα τον αντικαταστήσει. Σίγουρα αυτός δεν θα είναι ο Βαλβέρδε, δεν αποκλείεται όμως να είναι ο Κόντης. Η δουλειά που έκανε στον ΟΦΗ είναι εξαιρετική, έχει κερδίσει πολλούς πόντους ως προπονητής και είναι ένα από τα ονόματα που βρίσκονται, σε πολύ καλή θέση, στη λίστα του Καρυπίδη. Ο ίδιος βέβαια είναι μια χαρά στον ΟΦΗ, περνάει καλά στην Κρήτη, αλλά είναι ανοιχτός και σε προτάσεις.

Η επιστροφή του Αλμέιδα

Παρελθόν αποτελεί από τη Σεβίλλη ο Αλμέιδα καθώς μετά το καλό ξεκίνημα τα πράγματα στράβωσαν και θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη κίνησή του. Σίγουρα πάντως ο Αργεντίνος θα κάνει μια βόλτα από Ελλάδα το επόμενο διάστημα καθώς έχει αφήσει φίλους εδώ και θα περάσει από Αθήνα για να περάσει κάποιες χαλαρές μέρες, να ηρεμήσει, να καθαρίσει το μυαλό του. Και όσο θα βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν αποκλείεται να δεχθεί και κρούση από κάποια ομάδα. Τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί με τον Αλμέιδα.