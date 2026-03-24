Μέσα σε λίγες ώρες οι οπαδοί της ΑΕΚ… εξαφάνισαν τα εισιτήρια για τον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στην Ισπανία, στις 9 Απριλίου.

Η Ένωση είναι στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1998 και οι οπαδοί της ανυπομονούν για τα παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου θα κριθεί το ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει στους ημιτελικούς.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου στην Ισπανία και οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους, καθώς τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ΠΑΕ βγήκαν προς διάθεση την Τρίτη (24/3) και μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν.

Η ΑΕΚ δικαιούται το 5% επί της χωρητικότητας του γηπέδου, οπότε πήρε περίπου 750 εισιτήρια, τα οποία αποδείχθηκαν πολύ λίγα με δεδομένο τον ενθουσιασμό που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών της.