Ο Αργεντινός τεχνικός αποχωρεί έπειτα από 32 αγώνες στον πάγκο της ομάδας: οκτώ νίκες, επτά ισοπαλίες και 14 ήττες στη La Liga, ενώ στο Copa del Rey σημείωσε δύο νίκες πριν τον αποκλεισμό στους «32» από την Aλαβές.

Μετά την τελευταία αγωνιστική, η Σεβίλλη είναι η ομάδα με την πιο αδύναμη αμυντική επίδοση στο πρωτάθλημα και βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εκμεταλλευόμενη τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει σελίδα, δίνοντας στον νέο προπονητή τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσει την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στην Οβιέδο την Κυριακή 5 Απριλίου.

Η θητεία του Αλμέιδα διήρκεσε 265 ημέρες, αποτελώντας τον όγδοο προπονητή που πέρασε από τον πάγκο της Σεβίλλης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τον πρώτο που επέλεξε ο τεχνικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν. Προηγήθηκαν οι Λοπετέγκι, Σαμπάολι, Μεντιλίμπαρ, Ντιέγκο Αλόνσο, Κίκε Σάντσεθ Φλόρες, Γκαρθία Πιμιέντα και Χοακίν Καπαρός, ενώ πλέον αναμένεται και ο ένατος.

Μετά την ήττα από τη Βαλένθια, ο Αλμέιδα καθυστέρησε να εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», λόγω αδιαθεσίας και αυξημένης πίεσης. Παρ’ όλα αυτά, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας: «Ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι και η ευθύνη βαραίνει εμένα», δήλωσε, παραδεχόμενος παράλληλα ότι η απομάκρυνσή του ήταν ένα πιθανό ενδεχόμενο, εφόσον θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα να βελτιωθεί.