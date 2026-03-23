Ένας 53χρονος οπαδός της Ράσινγκ έχασε τη ζωή του το Σάββατο στο Σανταντέρ, έπειτα από καυγά με έναν άνδρα που φορούσε φανέλα της Αλμπαθέτε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Οι δύο άνδρες, και οι δύο κάτοικοι της πόλης, διαπληκτίστηκαν σε δρόμο κοντά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα το θύμα να πέσει σε εξέχον καπάκι φρεατίου και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 στην Πλατεία Σιμόν Καμπάργκα, μόλις λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα Ράσινγκ – Αλμπαθέτε για τη 2η κατηγορία στο «Sardinero». Η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για τη συμπλοκή και έφτασε άμεσα στο σημείο, όπου βρήκε τον τραυματία πεσμένο στην άσφαλτο με εμφανή αιμορραγία στο κεφάλι.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο «Marqués de Valdecilla», όπου δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη επί τόπου και θα παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αναγνώριση των φανελών που φορούσαν τόσο το θύμα όσο και ο δράστης οδήγησε την αστυνομία να ενημερώσει την Εθνική Υπηρεσία Αθλητισμού, αρμόδια για θέματα ασφάλειας στα αθλητικά γεγονότα.