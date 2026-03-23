Ένα δύσκολο βράδυ πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον αγώνα απέναντι στον Αρτούρ Φις, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 2-0 σετ και αποχαιρετώντας το Miami Open από τη φάση των «32».

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον φωτισμό στο Hard Rock Stadium, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να δει καθαρά την μπάλα. Η ενόχλησή του κορυφώθηκε σε ένα σημείο του αγώνα, όταν απευθύνθηκε στον διαιτητή εκφράζοντας έντονα τα παράπονά του.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για πέντε συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω πώς τη βλέπει εκείνος», είπε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.