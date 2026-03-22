Μετά τη νίκη επί του Αλεξ ντε Μινόρ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του την πρόκληση που ακούει στο όνομα Άρθουρ Φις στο Miami Open.

Ο Έλληνας τενίστας καλείται να νικήσει για πρώτη φορά τον 21χρονο Γάλλο, μετά από τέσσερις ήττες, με τις τελευταίες να είναι το 2025 σε Ρώμη και Βαρκελώνη.

Ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ και θα ξεκινήσει μετά τις 02:30 το πρωί της Δευτέρας (23/3).

Ο νικητής, στη φάση των «16», θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης του Ματέο Μπερετίνι με τον Βαλεντίν Βασερό.