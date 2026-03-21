Ο Σταύρος Πήλιος κλήθηκε στην εθνική Αλβανίας για τους αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και το όνομά του είναι διαφορετικό από αυτό με το οποίο αγωνίζεται στην ΑΕΚ.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ρόδο από γονείς που έχουν καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, άρα είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί στην εθνική Αλβανίας και θα αγωνιστεί.

Ο Πήλιος κλήθηκε για τους αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το όνομα με το οποίο κλήθηκε δεν είναι το «Σταύρος Πήλιος» αλλά το «Σταύρο Πίλο».

Από εκεί και πέρα, στην εθνική ομάδα της Αλβανίας κλήθηκε, όπως συμβαίνει πάντα, και ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος είναι ο βασικός τερματοφύλακάς της εδώ και χρόνια και φέτος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ.