Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media και αρχίζει να μαθαίνει και τα ελληνικά, όπως έδειξε στη νέα ανάρτησή του, απευθυνόμενος στους ακόλουθούς του στο «X».

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν εξαιρετικός πριν λίγες μέρες στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, ζήτησε από τους ακόλουθούς του στο «X» να τον βοηθήσουν για να βρει streetwear καπέλα, η ανταπόκριση όμως δεν ήταν μεγάλη.

Για την ακρίβεια, δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο όταν κάνει αναρτήσεις για το φαγητό, οπότε αποφάσισε να απευθυνθεί ξανά στους ακόλουθους, γράφοντας και στα ελληνικά.

«Γιατί ξαφνικά έχω περισσότερες απαντήσεις όταν πρόκειται για φαγητό;», αναρωτήθηκε ο Φουρνιέ και πρόσθεσε στα ελληνικά: «Ρε μπαγάσηδες».