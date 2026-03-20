Τέσσερις από τις τελευταίες έξι διοργανώσεις του Champions League συνεχίστηκαν από τα προημιτελικά και μετά χωρίς να υπάρχει ιταλική ομάδα. Πριν εισαχθεί η ετήσια κατάταξη της UEFA, που προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο για το επόμενο Champions League, μετρούσε μόνο η πενταετής κατάταξη που μοίραζε τέσσερις θέσεις, με τη Serie A να παραμένει δεύτερη, πίσω μόνο από την Premier League. H repubblica σε άθρο της γράφει για την κατάρρευση του ιταλικού ποδοσφαίρου και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο.

«Οι αλήθειες του ποδοσφαίρου γράφονται σαν σχέδια στην άμμο: κάθε κύμα τις σβήνει και τις ξαναδημιουργεί. Πάντα έτσι ήταν. Η αναζήτηση εξηγήσεων για τα ίδια και τα ίδια προβλήματα – λίγη ένταση, περιορισμένη ποιότητα, λίγοι νέοι παίκτες, πολλά φάουλ, συχνές διακοπές, υπερβολή ξένων παικτών – είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Το πολύ ή το λίγο, όλα αποτελούν μέρος του φυσικού κύκλου μιας απογοήτευσης. Ακόμη και στα αγγλικά Μέσα αυτές τις μέρες παρατηρούνται παρόμοιες συζητήσεις για την Premier League και τον αποκλεισμό τεσσάρων από τις έξι ομάδες της.

Ωστόσο, εξετάζοντας κάθε επιμέρους λόγο της κρίσης – μαζί με μια εθνική ομάδα που ακόμη δεν έχει προκριθεί σε Μουντιάλ μετά από δύο απουσίες – κανένας από μόνος του δεν επαρκεί για να εξηγήσει τη διαφορά από συλλόγους όπως η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ ή η Μπάγερν. Και ακόμη και αν συνυπολογιστούν όλοι μαζί, δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν αποκλεισμούς από ομάδες όπως η Γαλατασαράι ή η Μπόντο Γκλιμτ. Η νοσταλγία του παρελθόντος, μας ωθεί να λέμε ότι η Serie A ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα, όμως η πραγματική απόδειξη της αξίας δεν βρίσκεται μόνο στο τρόπαιο του Champions League.

Μετά τις δύο κούπες της Μίλαν επί Σάκι – σε μια εποχή με διαφορετικό σύστημα διοργάνωσης και χωρίς αγγλικές ομάδες – από το 1991 έως το 2007 η Ιταλία κατέκτησε τέσσερα τρόπαια σε 17 διοργανώσεις. Ακόμη και τότε, ακόμη κι όταν θεωρούνταν «βασιλιάδες», τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντοτε ανάλογα. Στα ίδια χρόνια, η Serie A απέσπασε 8 Χρυσές Μπάλες, 19 παίκτες ανέβηκαν στο βάθρο και έγιναν επιπλέον μεταγραφές.

Tα τελευταία 20 χρόνια, το πραγματικό εισόδημα των πολιτών της ΕΕ αυξήθηκε κατά 22%, εκτός από δύο χώρες: την Ελλάδα και την Ιταλία (Eurostat, Νοέμβριος 2025). Το ποδόσφαιρο είναι φτωχότερο γιατί η Ιταλία είναι φτωχότερη. Νοσοκομεία κλείνουν, σχολεία συγχωνεύονται, υπηρεσίες περικόπτονται. Μια μόνο κατάκτηση Champions League τα τελευταία 19 χρόνια αντικατοπτρίζει την απώλεια ευημερίας, σε ένα άθλημα όπου ακόμη και οι πλούσιοι συχνά χτυπούν δοκάρι. Φανταστείτε τι συμβαίνει χωρίς τα χρήματα…»