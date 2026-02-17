Μέσω story στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και στήριξης προς την ομάδα, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων» δημοσίευσε αρχικά ξεχωριστές φωτογραφίες για κάθε παίκτη, καθώς και για τον προπονητή Έργκιν Άταμαν, ενώ στη συνέχεια ανάρτησε και βίντεο με ολόκληρη την ομάδα, συνοδεύοντάς το με το ακόλουθο μήνυμα:

«Είμαστε ακόμη εδώ…Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη.

Ταλέντο και μπ@@@ες έχουμε αρκετά για να δανείσουμε από λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα προς βήμα, επιστροφή στο πεπρωμένο μας. Την κορυφή»!

Με αυτή την κίνηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να τονώσει το ηθικό της ομάδας και να ενισχύσει το κλίμα συσπείρωσης, παρά τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι στην Παρτιζάν, τη Φενέρμπαχτσε και τον Κολοσσό Ρόδου, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της σεζόν. Την ίδια στιγμή, το «τριφύλλι» προετοιμάζεται για την παρουσία του στην Κρήτη, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Έργκιν Άταμαν θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) στα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.