Oι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ φιλοξένησαν τους Μιλγουόκι Μπακς σε ένα παιχνίδι που, πέρα από το αγωνιστικό ενδιαφέρον, είχε έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα. Το βλέμμα όλων ήταν στραμμένο στον Νίκολα Τόπιτς, ο οποίος πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στο NBA.

Η στιγμή που πέρασε στο παρκέ ήταν ξεχωριστή. Το κοινό της Οκλαχόμα σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε, προσφέροντάς του ένα ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Ήταν μια εικόνα γεμάτη συγκίνηση, με τον νεαρό Σέρβο να ανταποδίδει το χαμόγελο και να δείχνει εμφανώς επηρεασμένος από την υποδοχή.

A standing ovation for Nikola Topić 👏



The 12th overall pick in the 2024 NBA Draft is making his NBA debut for the @okcthunder tonight!



Tap to watch: https://t.co/H43cOyWuWn pic.twitter.com/J72f4kQMiN — NBA (@NBA) February 13, 2026

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τόπιτς έμεινε στο παρκέ για 12 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας 2 πόντους, μοιράζοντας 1 ασίστ και κατεβάζοντας 1 ριμπάουντ. Μπορεί οι αριθμοί να ήταν μετρημένοι, όμως η σημασία της βραδιάς ξεπερνούσε τη στατιστική.

Για τους Θάντερ, το παιχνίδι αυτό δεν ήταν απλώς ακόμη μία αναμέτρηση της κανονικής περιόδου, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου με έναν παίκτη στον οποίο επενδύουν για το μέλλον. Και αν κρίνει κανείς από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, το ταξίδι ξεκίνησε με τον πιο ιδανικό τρόπο.