Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης από τις 23 Ιανουαρίου λόγω θλάσης στο γαστροκνήμιο και θα απουσιάσει, όπως ανακοινώθηκε, από το NBA All Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/2) στο Λος Άντζελες.

Το φετινό All Star Game του NBA είναι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα, καθώς για πρώτη φορά οι δύο ομάδες δεν θα είναι η Ανατολή και η Δύση, αλλά η «Team USA» και η «Team World». Ο Αντετοκούνμπο, φυσικά, θα αγωνιζόταν με την «Team World», αλλά ο τραυματισμός τον αφήνει εκτός.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Greek Freak θα είναι στο Λος Άντζελες, δεν θα πάρει όμως μέρος στον αγώνα καθώς παραμένει εκτός δράσης μετά τη θλάση στο γαστροκνήμιο που υπέστη. Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς δεν έχει αγωνιστεί από τις 23 Ιανουαρίου κι έπειτα και δεν είναι έτοιμος για το NBA All Star Game.

Παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει και ο Στεφ Κάρι, επίσης λόγω τραυματισμού, με τους Μπράντον Ίνγκραμ και Άλπερεν Σενγκούν να παίρνουν τις θέσεις του Αμερικανού σταρ και του Αντετοκούνμπο.