Η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό προκάλεσε σάλο στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της διοίκησης του συλλόγου να επενδύσει εκ νέου σημαντικά κεφάλαια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ακόμη μία υψηλού κόστους κίνηση, παρά το ήδη ιδιαίτερα αυξημένο μπάτζετ της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός συγκρότησε το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του, με τις καθαρές απολαβές παικτών και τεχνικού επιτελείου να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η αγωνιστική αστάθεια και η ανάγκη ενίσχυσης οδήγησαν τη διοίκηση σε νέα, ηχηρή παρέμβαση.

Η μεταγραφή του περσινού MVP του Final Four της EuroLeague αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη διοργάνωση και προσφέρει στον Εργκίν Αταμάν μία ακόμη ποιοτική λύση υψηλού επιπέδου. Η τελική πρόταση στον Χέιζ – Ντέιβις ανήλθε στα 10 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Αμερικανός φόργουορντ αποδέχθηκε την πρόταση τα ξημερώματα της Πέμπτης.