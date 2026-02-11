Με τον Τάι Νίκολς να κάνει μεγάλη εμφάνιση με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, το Περιστέρι νίκησε με 87-85 την Πετκίμ εκτός έδρας και πήρε την 1η θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup.

Με τους γηπεδούχους να έχουν δώσει… εθνικό χαρακτήρα στο παιχνίδι, η ελληνική ομάδα δεν μπήκε καλά, έμεινε από το ξεκίνημα πίσω στο σκορ και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ήταν στο -12 (21-9). Η συνέχεια, όμως, ήταν καλύτερη…

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου άρχισε να βρίσκει λύσει στην επίθεση και το -12 έγινε -6 (43-37) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, για να έρθει στην τρίτη περίοδο και η προσπέραση (58-59) με καλάθι του Νίκολς. Η Πετκίμ ξαναπέρασε μπροστά και ήταν στο +4 (65-61) στο 30′, στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως όλα πήγαν καλά για την ελληνική ομάδα.

Με τον Νίκολς να πετυχαίνει μεγάλα καλάθια και τον Κακλαμανάκη να κυριαρχεί στη ρακέτα, το Περιστέρι πήρε τελικά τη νίκη με 87-85 και μαζί και την 1η θέση του ομίλου του.

Τα δεκάλεπτα: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87