Το Περιστέρι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πετκίμ για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup και σε κάθε κάθισμα του γηπέδου υπήρχε και από μία τουρκική σημαία.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλει τη νίκη για να πάρει την 1η θέση του ομίλου και οι γηπεδούχοι έδωσαν… εθνικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση, ανήμερα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε κάθε κάθισμα του γηπέδου υπήρχε και από μία τουρκική σημαία, ενώ πριν την έναρξη του παιχνιδιού υπήρξε και… περιφορά μιας μεγάλης τουρκικής σημασίας στο παρκέ.

Οι Τούρκοι δεν έμειναν σε αυτά αλλά έκαναν και ένα show στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με διάφορα χορευτικά και με την τουρκική σημασία να δεσπόζει σε όλο αυτό, δείχνοντας ότι δεν αντιμετώπισαν ως ένα απλό παιχνίδι μπάσκετ την αναμέτρηση με το Περιστέρι.