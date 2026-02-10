Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παραμένει ελεύθερος καθώς δεν έχει υπογράψει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο ιδιοκτήτης της οποίας αναφέρθηκε στο θέμα και εξέφρασε την ελπίδα ο παίκτης να επιλέξει τη δική τους πρόταση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στο περσινό Final Four πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου με τη Φενέρμπαχτσε, έχει μείνει ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς και αποτελούσε στόχο των Χάποελ, Φενέρ και Παναθηναϊκού.

Την πρόταση των «πράσινων», όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, την απέρριψε, με τη Χάποελ να θεωρείται το φαβορί για την απόκτησή του. Προς το παρόν, όμως, ο Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει υπογράψει πουθενά, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Όφερ Γιανάι, με αποτέλεσμα να ελπίζει και η Φενέρ.

«Δεν έχει υπογραφεί κανένα συμβόλαιο με τον Χέις-Ντέιβις. Πρόκειται για ανακριβή πληροφορία. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι επιθυμούμε την απόκτηση ενός παίκτη με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο ίδιος εξετάζει αυτή τη στιγμή πολλαπλές προτάσεις και ελπίζουμε ότι θα επιλέξει τη δική μας», ήταν τα λόγια του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ.