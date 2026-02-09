Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, δίνοντάς του προθεσμία 24 ωρών για να απαντήσει.

Η υπόθεση του Αμερικανού φόργουορντ φαίνεται να μπαίνει στην τελική της φάση, καθώς το «sport5» υποστηρίζει ότι η ισραηλινή ομάδα έχει ανεβάσει την πίεση, ζητώντας άμεση απάντηση από τον παίκτη μέσα σε ένα 24ωρο.

Η πρόσφατη ήττα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη έχει εντείνει την ανάγκη για άμεσες εξελίξεις, με τη διοίκηση της Χάποελ Τελ Αβίβ να θέτει ξεκάθαρο deadline στον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος καλείται να απαντήσει στην πρόταση εντός της Δευτέρας (9/2).

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις παίζει ο Δημήτρης Ιτούδης, με τον οποίο ο Αμερικανός άσος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής την πιο ισχυρή οικονομικά πρόταση έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός, ενώ στο «παιχνίδι» βρίσκεται και η Φενέρμπαχτσε, της οποίας η προσφορά, ωστόσο, υπολείπεται των υπολοίπων.