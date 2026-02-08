Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού, όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να είναι πλέον το φαβορί για την απόκτησή του ενώ η Φενέρμπαχτσε θα προσπαθήσει να του αλλάξει γνώμη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο μεγάλος στόχος των «πράσινων» και από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς όλοι περίμεναν ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα. Αυτό, όμως, δεν θα γίνει, όπως ανακοίνωσε μέσω των social media ο Γιαννακόπουλος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είπε «όχι» στον Παναθηναϊκό και η Χάποελ είναι πλέον η ομάδα που θεωρείται το φαβορί για την απόκτησή του. Τόσο επειδή του έκανε μια εξαιρετική πρόταση καθώς του προσφέρει 11 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο 2,5 χρόνων, όσο και επειδή έχει συνεργαστεί άψογα στο παρελθόν με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Άριστες σχέσεις έχει ο Χέιζ-Ντέιβις και με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, υπό τις οδηγίες του οποίου κατέκτησε πέρυσι τη Euroleague, η πρόταση της Φενέρμπαχτσε όμως είναι μικρότερη από αυτή της Χάποελ και κατ’ επέκταση είναι μικρότερες και οι πιθανότητες απόκτησης του Αμερικανού φόργουορντ.