Μετά την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι πλέον και τυπικά ελεύθερος στην αγορά, αποκτώντας την ιδιότητα του free agent και τη δυνατότητα να συζητήσει με όποια ομάδα επιθυμεί για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Η προοπτική επιστροφής του στην Ευρώπη και τη EuroLeague δείχνει πλέον πιο πιθανή από ποτέ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο οποίος κινήθηκε δυναμικά για την απόκτησή του και παρουσιαζόταν ως ένα από τα φαβορί στη διεκδίκησή του. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια των «πρασίνων», η υπόθεση δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσαν στο ΟΑΚΑ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από story στο Instagram, αποκάλυψε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα ως την καλύτερη που είχε κατατεθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλα μεταγραφικά ζητήματα, όπως εκείνα των Γιαμπουσέλε και Βαλαντσιούνας, αφήνοντας αιχμές για την κριτική που ασκείται γύρω από τους χειρισμούς της ομάδας.

Αναλυτικά τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Είσαι το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετείς και τριετείς με αύξηση 200 και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίο στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό… Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέ… Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλ… συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό site να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο».