Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια νέα ανάρτηση σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενος στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Ντουμπάι, όταν ο προπονητής του Ολυμπιακού ήρθε σε ένταση με φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στάθηκε στην τοποθέτηση του τεχνικού των «ερυθρόλευκων» και επέλεξε να τον συγχαρεί δημόσια, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ θα πω μπράβο στον Μπαρτζώκα που βγήκε δημόσια και παραδέχτηκε το λάθος του και ότι η συγκεκριμένη εικόνα και συμπεριφορά δεν τον πρεσβεύει… Ό,τι άλλο και να πρόσθεσε δεν έχει καμία σημασία.

Σημασία έχει όταν κάνεις λάθος ακόμα και κάτω απο έντονους τόνους λόγω του πάθους για αυτό που κάνεις, να το αναγνωρίζεις δημόσια…

Αυτό θέλει @@ που λίγοι πια έχουμε.

Και πάλι μπράβο.

Υ.Γ. Αρκεί να είναι αληθινή η οποία φαίνεται και από το πώς αποδέχεσαι, ή όχι, την όποια τιμωρία έρθει».