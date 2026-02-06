Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο της Λίγκας έκρινε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν φέρει ευθύνη για το περιστατικό με τον διαιτητή Μάκελι, περιορίζοντας την ποινή του σε μία αγωνιστική μακριά από αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενη από πρόστιμο 3.000 ευρώ για τη φράση «ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου» αναφορικά με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρά την ποινή, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ θα συνοδεύσει κανονικά την ομάδα στις Σέρρες για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο πριν από το παιχνίδι και στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, περιορίζοντας μόνο τις άμεσες επαφές με τους παίκτες στο γήπεδο. Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ για συνολικές παραβάσεις, διατηρώντας όμως την παρουσία της ηγεσίας στο πλευρό της ομάδας για ένα κρίσιμο εκτός έδρας ματς.