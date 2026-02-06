Ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Μονομελούς Οργάνου της Super League παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής (6/2) ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τα γεγονότα που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μετά το ντέρμπι. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης υπερασπίστηκε τη στάση του, τονίζοντας πως η ένταση που υπήρξε δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια, διαψεύδοντας κάθε αναφορά σε απειλές ή υβριστική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Μάκελι, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως αντιπαράθεση με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Σε όλα τα γήπεδα που παίξαμε φέτος σε Ελλάδα και εξωτερικό, μπήκα μέσα στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα. Το κάνω και στη Φιλαδέλφεια, και στα ελληνικά εκτός έδρας και στο εξωτερικό. Αυτή η αγκαλιά είναι ψυχής, πάθους και έμπνευσης. Την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ υπήρχε τυπικό θέμα με τη διαπίστευση.

Όλοι οι πρόεδροι ή ιδιοκτήτες κατά 90% δεν φορούν. Εγώ φορώ πάντα. Την Πέμπτη γίνεται ένας ορισμός με τον κύριο Μάκελι. Όλες οι εφημερίδες ήταν χαρούμενες. Μετά από μια ώρα με έπαιρναν σοβαροί άνθρωποι τηλέφωνο και μου λέγανε για το σκάνδαλο Μάκελι.

Ορίστε δημοσιεύματα. Ο κύριος Γκαγκάτσης ως CEO του ΠΑΟΚ μιλούσε για διαλεύκανση. Ένας Ολλανδός διαιτητής αυτοπροτάθηκε να σφυρίξει τον Απρίλιο του 2023 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Είχε πει ο Μάκελι στον Μπένετ ότι θέλει να διαιτητεύσει το ντέρμπι. Ο Μπένετ του απάντησε ότι είναι δυνατόν να τον παίρνει και να του λέει ότι θέλει να σφυρίξει το ντέρμπι;

Μετά έγιναν κι άλλα σκάνδαλα που δεν θέλω να αναφερθώ. Πήρα τον κύριο Λανουά και του είπα έχουμε πρόβλημα. Του έστειλα τα δημοσιεύματα. Σας προσκομίζουμε τα δημοσιεύματα που στείλαμε στον Λανουά.

Λέει ο κύριος Λανουά. “Καταλαβαίνω τι λέτε, διαβεβαιώνω ότι θα είναι 50-50”. “Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα κύριε Λανουά”. Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει διαιτητή, αλλά του είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα για να αλλάξει ο διαιτητής.

Παρακάλεσα τον κύριο Τσατάλη να μην αναφερθεί τίποτα απολύτως. Από σεβασμό. Ταυτόχρονα ο κύριος Λυσάνδρου πήρε τον κύριο Γκαγκάτση και του είπε τα ίδια. Και του ανέφερε την καταγγελία του και πρέπει να το έχετε δει στην ΕΠΟ, γιατί μπορείτε να το ελέγξετε.

Ο κύριος Γκαγκάτσης ανέφερε “ξέρω, υπάρχουν κι άλλες φήμες, αλλά μην ανησυχείτε κύριε Λυσάνδρου, όλα θα είναι όπως πρέπει”. Πήγα στον Μάκελι πριν από το ντέρμπι, παρουσία του κυρίου Καραπαπά.

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια μαγική λέξη που λέγεται φιλοξενία. Σας βλέπω έξυπνο άνθρωπο, δεν θα κάνετε συμβιβασμό στην ακεραιότητά σας, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες. Μου είπε μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα είναι 50-50. Έχουμε τρεις διαβεβαιώσεις.

Στο τέλος του αγώνα το μόνο που δεν έκανα είναι να διαμαρτυρηθώ. Μα θα πείτε ότι μπήκατε μέσα εν εξάλλω. Δεν απείλησα, δεν έβρισα, δεν υπήρχαν βιαιοπραγίες. Είπα ότι αυτό είναι τρελό που συμβαίνει

Ουσιαστικά ήταν δήλωση μετά από τεράστια αγανάκτηση. Άλλοι στη δική μου θέση θα είχαν άλλα πράγματα, τουλάχιστον αυτό δείχνει ιστορία. Ξέρουμε για κάποιους που φτύνουν διαιτητές, για κάποιους που δέρνουν παίκτες.

Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Αυτός έκανε το μακελειό; Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ.

Επειδή έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα; Μόλις φύγω από εδώ θα πάω και θα υποβάλω μήνυση κατά του κύριου Χελάκη. Θα γίνει και στα Μέσα. Έγινε προπαγάνδα και προβοκάτσια.

Μόλις το έμαθα, είπα στον Τσατάλη, βγάλε αμέσως δήλωση του τι συνέβη.

Ο πατέρας μου ήταν το ίνδαλμά μου. Παρόμοιες κραυγές πόνου έβγαλα όταν κήδεψα τον πατέρα μου πριν τρία χρόνια. Τέτοιες κραυγές έβγαλα στο γήπεδο εκείνη τη μέρα επειδή δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα.

Ο πατέρας μου μού έλεγα να υπερασπίζω τις αρχές και τις αξίες μου χωρίς βία. Βία θα ήταν να απειλήσω ή να φτύσω. Επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια προπαγάνδα, μια προβοκάτσια εναντίον μου. Δεν θα τους αφήσω να βιάζουν τις αξίες μου, όπως έλεγε ο πατέρας μου.

Με πήρε η Original και άλλοι θεατές. Ένιωσαν ανακούφιση και δεν έγινε το παραμικρό. Πήρα και τους είπα πως εάν πέταγαν ένα κλαδάκι στο πούλμαν θα ήταν σαν να τα πέταγαν σε μένα. Αυτό το ξέσπασμα ήταν μια ανακούφιση για εκείνους».