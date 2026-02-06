Ο Κρίστιαν Κουαμέ ετοιμάζεται να αποτελέσει την πιο εντυπωσιακή προσθήκη του Άρη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ύστερα από διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, οι «κιτρινόμαυροι» κατέληξαν σε οριστική συμφωνία τόσο με τη Φιορεντίνα όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Ιβοριανός αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 12:30 το μεσημέρι, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο.

Όπως αποκάλυψε και ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, που πρώτος έφερε στο φως την υπόθεση, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει «κλειδώσει». Ο Κουαμέ θα δεσμευτεί με τον Άρη για ενάμιση χρόνο, έως τον Ιούνιο του 2027, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες για το σημαντικότερο μεταγραφικό «χτύπημα» των Θεσσαλονικέων.

Ποιος είναι ο Κρίστιαν Κουαμέ

Ο 28χρονος Κρίστιαν Κουαμέ, διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου, αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ με ανάποδο πόδι. Έχει καταγράψει 30 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, ενώ το συμβόλαιό του με τη Φιορεντίνα ολοκληρώνεται το 2025.

Οι «βιόλα» τον απέκτησαν αρχικά ως δανεικό από την Τζένοα τον Ιανουάριο του 2020 έναντι ενός εκατ. ευρώ και λίγους μήνες αργότερα τον αγόρασαν με ποσό 15,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν δανεισμοί σε Άντερλεχτ και Έμπολι, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά μόλις πέντε συμμετοχές και 188 αγωνιστικά λεπτά με τη φανέλα της Φιορεντίνα.