Στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζουν ότι δεν ανησυχούν για την κλήση της ΔΕΑΒ στον Ντάνιελ Ποντένσε μετά την καταγγελία της ΑΕΚ και ετοιμάζουν μηνύσεις για όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ντέρμπι των δύο ομάδων… συνεχίζεται εκτός γηπέδου πλέον, με την Ένωση να έχει τιμωρηθεί με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών, η οποία κάλεσε σε ακρόαση τον Ποντένσε μετά την καταγγελία των «κιτρινόμαυρων» για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα.

Στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» λένε πως θα περίμεναν μια συγγνώμη από την πλευρά τη ΑΕΚ για την ομπρέλα που πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο οι οπαδοί της, όπως και άλλα αντικείμενα, αλλά δεν συνέβη αυτό.

Στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζουν ότι δεν ανησυχούν για την καταγγελία κατά του Ποντένσε και απορούν για το πώς γίνεται ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη για περιστατικό που έχει καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.

Στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε μηνύσεις για τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο και για τις ύβρεις προς την αποστολή της ομάδας, όπως αναφέρουν, που φιλοξενήθηκε σε σουίτα του γηπέδου.

Παράλληλα, θα κινηθούν νομικά και για τη λεκτική επίθεση του Μάριου Ηλιόπουλου προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη μεταφράστρια, τόσο πριν όσο και μετά τη συνέντευξη Τύπου.