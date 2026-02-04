Έρευνα στα γραφεία της Τριεστίνα, ομάδας της Serie C, καθώς και στα σπίτια 15 ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, ψευδή λογιστικά στοιχεία και τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας.

Η ομάδα της Τεργέστης είχε τρεις διαφορετικούς ιδιοκτήτες από το 2022 μέχρι το 2025. Η Atlas Consulting, η LBK Triestina Holdings, η οποία ελέγχεται από την αμερικανική LBK Capital, και από τον Σεπτέμβριο του 2025 η House of Doge, η οποία ανήκει στο Ίδρυμα Dogecoin, είχαν ή έχουν τις μετοχές του συλλόγου, τα οικονομικά του οποίου είναι υπό έλεγχο.

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική οικονομική αστυνομία, την Τετάρτη (4/2) έκανε έρευνα στα γραφεία του κλαμπ καθώς και σε σπίτια 15 ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, ψευδή λογιστικά στοιχεία και τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές.

Η έρευνα αφορά κυρίως σε μια δημόσια χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ που είχε λάβει η Τριεστίνα και στα 40 εκατ. ευρώ που έλαβε μέσω αμερικανικών και καναδικών τραπεζών, με το κλαμπ να παραμένει σε δύσκολη θέση όμως καθώς έχει χρέη που φτάνουν στα 60 εκατ. ευρώ.