Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στη Μυτιλήνη για την κοπή της πίτας της λέσχης φίλων της ΑΕΚ και στον σύντομο χαιρετισμό του ευχήθηκε το 2026 να μην υπάρχουν ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ήταν έξαλλος μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οπότε η κοπή της πίτας της λέσχης φίλων ΑΕΚ στη Μυτιλήνη ήταν μια καλή ευκαιρία για να στείλει το μήνυμά του.

Ο Ηλιόπουλος, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο και συνόδευσε μέχρι τα γραφεία της Λέσχης ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, στον οποίο αναφέρθηκε στο όραμά του για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Το 2026 εύχομαι καθόλου βία στα γήπεδα και ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε να επιστρέψουν οι οικογένειες… Έξω η βία από τα γήπεδα», ήταν τα λόγια του Ηλιόπουλου, στον οποίο επιφύλαξαν θερμή υποδοχή οι οπαδοί της ΑΕΚ.