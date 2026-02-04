Το δίκιο του Αταμάν

Νίκη από αυτές που μπορούν να σου αλλάξουν τη σεζόν πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Το αν όντως θα την αλλάξει θα φανεί προσεχώς, δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά. Σίγουρα όμως έχει ένα δίκιο ο Αταμάν στο ξέσπασμά του κατά των δημοσιογράφων. Είναι άλλο το να κάνεις κριτική γιατί όντως γίνονται λάθη στη διαχείριση του ρόστερ και άλλο να κάνεις κριτική για… εθνικιστικούς λόγους ή επειδή έχεις προσωπικά κίνητρα. Το σημείωνα και πριν δύο μέρες: Ο Αταμάν είναι πολύ έμπειρος και πολύ έξυπνος. Και επειδή έχει καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται από κάποιους στον χώρο των ΜΜΕ, ακόμη κι από κάποιους που είναι κοντά στον Γιαννακόπουλο, θα ζήσουμε… μεγάλες στιγμές τους επόμενους μήνες.

Ασόβαρος Μπαρτζώκας

Το ότι έχει δίκιο σε κάποια θέματα ο Αταμάν άλλωστε φαίνεται και από το πώς υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ τα όσα έκανε ο Μπαρτζώκας στο Ντουμπάι. Το να… καβαλάει τα κάγκελα για να βρίσει οπαδούς, όχι μόνο αυτόν του Παναθηναϊκού που τον έβρισε πρώτος αλλά και γυναίκα οπαδό του Ολυμπιακού που του είπε να ηρεμήσει, δεν είναι εικόνα μεγάλου προπονητή μεγάλης ομάδας. Ο Μπαρτζώκας είναι φανερό εδώ και χρόνια ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση που πρώτος από όλους βάζει ο ίδιος στον εαυτό του επειδή είναι οπαδός. Και αφού δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση, έχει κάποιες εκρήξεις που προσβάλλουν τον ίδιο, την ομάδα του και τη διοργάνωση που δεν μπορεί να κατακτήσει με τίποτα, με εξαίρεση τη σεζόν που παρέλαβε την πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Ίβκοβιτς, ό,τι ρόστερ κι αν έχει στη διάθεσή του. Σκεφτείτε να έκανε ο Αταμάν αυτό που έκανε ο Μπαρτζώκας τι θα είχε γραφτεί και ειπωθεί…

Τουρκία για Γιαζίτσι

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό ήθελαν να παραχωρήσουν και τον Γιαζίτσι, μετά τον Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν πρόλαβε να γίνει εγκαίρως η ανταλλαγή εγγράφων με τη Λιλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να παραχωρηθεί τις επόμενες μέρες. Η Τουρκία έχει μεταγραφική περίοδο για λίγες μέρες ακόμη και υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη των «ερυθρόλευκων». Δεν αποκλείεται επομένως να υπάρξουν εξελίξεις τα επόμενα 24ωρα, εκτός κι αν ο Γιαζίτσι αποφασίσει ότι δεν θέλει να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα και περιμένει το τέλος της σεζόν για κάποια καλύτερη πρόταση.

Ποντάρει πολλά στον Σισοκό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα (4/2) τον ΠΑΟΚ και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Σισοκό… πόνεσε πολύ τον Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός θεωρεί πως ένα από τα μεγάλα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ομάδας του είναι η έλλειψη προσωπικότητας και γι’ αυτό σκοπεύει να βάλει τον Σισοκό στην 11άδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα όμως, με την κατάστασή του να πρέπει να επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να περιμένει λίγο. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία: Μπορεί ο Σισοκό να οδεύει προς τα 37α γενέθλιά του, για τον τωρινό Παναθηναϊκό όμως ο Μπενίτεθ τον θεωρεί πολύ σημαντικό.

Φαβορί η ΑΕΚ για Τσάπρα

Αλλαγή δεδομένων έχουμε σε ό,τι αφορά τον Τσάπρα, ο οποίος είναι ένας από τους αρκετούς παίκτες του Λεβαδειακού που εντυπωσιάζουν φέτος. Με την απόκτηση του Σάντσες, με δεδομένο πως υπάρχει και ο Κένι που τα πάει καλά, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως βγαίνει από τη διεκδίκηση του δεξιού μπακ της ομάδας της Βοιωτίας, αφήνοντας ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να ερίζουν για την απόκτησή του. Και αν πρέπει να δώσουμε σήμερα, αρχές Φεβρουαρίου, τον τίτλο του φαβορί σε κάποια ομάδα για να τον αποκτήσει, τότε αυτή είναι η ΑΕΚ. Αυτό όμως ισχύει σήμερα, δεν αποκλείεται να έχουμε αλλαγές προσεχώς.

Έξαλλος Ηλιόπουλος, θεωρεί ότι τον κορόιδεψαν

Στην ΑΕΚ πάντως τα μεταγραφικά δεν τα σκέφτονται καθόλου αυτή τη στιγμή, καθώς παραμένουν όλοι μέσα στα νεύρα για το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Και αυτός που έχει τα περισσότερα νεύρα από όλους είναι ο Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δηλώνει βέβαιος, πλέον, πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμπιστεύεται τη διοίκηση της ΕΠΟ, καθώς θεωρεί πως τον κορόιδεψαν με τις διαβεβαιώσεις που του έδιναν για τον Μάκελι, όταν τους ενημέρωσε για κάποιες περίεργες φήμες που είχαν φτάσει στα αυτιά του. Και από τη στιγμή που θεωρεί ότι τον κορόιδεψαν, είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ομοσπονδία. Αυτό όμως δεν θα είναι καθόλου εύκολο…