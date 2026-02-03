Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα απουσιάσει μόνο από τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό αλλά και από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για το πρωτάθλημα, μετά τη μαγνητική που έκανε την Τρίτη (3/2).

Οι «ασπρόμαυροι» ήξεραν ότι δεν θα είχαν στη διάθεσή τους τον διεθνή άσο για το ματς της Τετάρτης (4/2) στη Λεωφόρο για τους ημιτελικούς του κυπέλλου και στη συνέχεια έμαθαν πως δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το προσεχές ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική και τα ευρήματα δικαιολογούν τις μυικές ενοχλήσεις που είχαν ως συνέπεια να αποχωρήσει από το ματς με τον Πανσερραϊκό, με το ιατρικό τιμ του ΠΑΟΚ να αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του.

Προς το παρόν είναι δεδομένο πως ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει και από το ντέρμπι με τον Άρη και μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος για τη ρεβάνς του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό (11/2) και το ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (15/2).