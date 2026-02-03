O Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες της φετινής σεζόν, με τα προβλήματα να γίνονται πιο έντονα το τελευταίο δεκαπενθήμερο, διάστημα στο οποίο αγωνίζεται χωρίς τον κορυφαίο της παίκτη, Κέντρικ Ναν. Το «τριφύλλι» γνώρισε εκτός έδρας ήττες από Μπάγερν Μονάχου και Μακάμπι Τελ Αβίβ στη EuroLeague, ενώ στη Λυών απέναντι στη Βιλερμπάν γλίτωσε οριακά ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα, επικρατώντας με 79-78. Παρά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, το ρεκόρ 15-10 το διατηρεί εκτός πρώτης εξάδας, ενώ η ήττα από τον Άρη στην παράταση για τη Basket League προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος απαίτησε μαζικές παραιτήσεις από παίκτες, τεχνικό τιμ και προπονητή.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει αρκετές φορές εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του, ενώ στο πρόσφατο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη αποβλήθηκε λόγω έντονων διαμαρτυριών προς τους διαιτητές. Το βλέμμα στρέφεται στη Ρεάλ, όπου ο Παναθηναϊκός έχει σύμμαχο την παράδοση. Οι «Πράσινοι» επικράτησαν στον πρώτο γύρο με 87-77, καταγράφοντας την τέταρτη νίκη του στις πέντε τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Παραμένει εκτός ο Ναν.

Το σερί των έξι διαδοχικών νικών της Ρεάλ στη EuroLeague σταμάτησε στο Παρίσι, όπου ηττήθηκε από την Παρί με 98-92. Εκεί, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στα ριμπάουντ, παραχωρώντας 19 επιθετικά στους Γάλλους, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η άμυνα και ο έλεγχος των ριμπάουντ αποτέλεσαν τις βασικές αδυναμίες απέναντι στην Παρί. Η Ρεάλ δείχνει να δυσκολεύεται όταν ο Έντι Ταβάρες δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που επιβάλλουν γρήγορο ρυθμό, ενώ ο Τεό Μαλεντόν παραμένει εκτός για περίπου δύο ακόμη εβδομάδες. Εκτός για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και ο Ντεκ (φόργουορντ), ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των γκαρντ Φελίζ και Αμπάλντε.