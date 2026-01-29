Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει φωτιά και ο Σαμς Σαράνια του ESPN αναφέρεται ξανά στο θέμα και αποκαλύπτει τις τέσσερις ομάδες που είναι οι πιο πιθανοί προορισμοί του, αν τελικά φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης από τους Μπακς, ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα ενώ δύο φορές αναδείχθηκε MVP, είναι πιο πιθανό από ποτέ για τον Greek Freak, ο οποίος σκέφτεται την επόμενη κίνησή του.

Την Τετάρτη (28/1) ο Σαμς Σαράνια του ESPN είχε τονίσει σε σχετικό ρεπορτάζ ότι είναι πιο πιθανό από ποτέ να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι ο Αντετοκούνμπο, με την περίοδος των ανταλλαγών να ολοκληρώνεται το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου, για να δώσει συνέχεια στο θέμα την Πέμπτη (29/1).

Όπως, λοιπόν, αναφέρει σε νέο ρεπορτάζ, οι Νιου Γιορκ Νικς, Μαϊάμι Χιτ, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι οι τέσσερις πιο πιθανοί προορισμοί.