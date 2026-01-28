Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ανταλλαγών στο NBA λήγει το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου και ο έγκυρος Σαμς Σαράνια του ESPN τονίζει πως είναι πιο πιθανό από ποτέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Από το περασμένο καλοκαίρι έχει αρχίσει μια μεγάλη συζήτηση στο NBA σχετικά με το μέλλον του Greek Freak, για τον οποίο υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ στη συνέχεια μπήκαν στη διεκδίκησή του και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Αντετοκούνμπο, πάντως, παραμένει στους Μπακς, το θέμα όμως είναι για πόσο ακόμη. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, πάντως, μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα μέσω κάποιας ανταλλαγής.

«Αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προσφορές στους Μπακς, που έχουν αρχίσει να ακούνε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στο Μιλγουόκι είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο να δεχθούν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο, εξηγούν ότι δεν βιάζονται για να αποφασίσουν για το μέλλον του παίκτη τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν το καλοκαίρι, αν θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ένα μεγάλο ταλέντο και πολλά draft picks», έγραψε σχετικά ο έγκυρος ρεπόρτερ και συνέχισε.

«Πηγές λένε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς πως πιστεύει ότι έφτασε η στιγμή να χωρίσουν τους δρόμους τους, με αποτέλεσμα μία ανταλλαγή να είναι πλέον πιθανή».