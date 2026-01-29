Πιθανές οι μεταγραφικές εκπλήξεις

Μεγάλη βραδιά, από αυτές στις οποίες έχει συνηθίσει πλέον, για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και όλα μπορεί να αλλάξουν και στα μεταγραφικά πλέον. «Ξέρεις πώς είναι ο Μαρινάκης, μπορεί και να… οργιάσει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής», μου έλεγε μετά το ματς άνθρωπος που είναι κοντά στη διοίκηση των «ερυθρόλευκων». Και μου υπενθύμισε και κάτι σημαντικό: Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο ήρεμος σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο σε σχέση με ό,τι συνηθίζει, δεν είναι απόφαση της διοίκησης. Αντιθέτως, η διοίκηση άκουε τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν ήθελε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε κάποιες εκπλήξεις τώρα.

Απολύτως λογική η ανανέωση του Ζέλσον

Στο αγωνιστικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ζέλσον Μάρτινς συνεχίζει να κερδίζει πολλούς πόντους στην εκτίμηση όλων. Προπονητή και διοίκησης. Ότι ξέρει μπάλα ο Πορτογάλος ήταν γνωστό πριν καν έρθει στην Ελλάδα και το επιβεβαίωσε και μετά την άφιξή του. Το θέμα ήταν ότι δεν τελείωνε τις φάσεις και για εξτρέμ το να μη σκοράρει είναι πρόβλημα. Φέτος όμως ο Ζέλσον απέδειξε ότι το έχει και το γκολ, έχει ήδη βάλει τρία στο Champions League και ήταν σημαντικά όλα. Λογικότατο, επομένως, το να ανανεώσει το συμβόλαιό του, από τη στιγμή που και ο ίδιος περνάει μια χαρά στην Ελλάδα.

Έρχονται… δράματα

Στον Παναθηναϊκό θα έχουμε δράματα προσεχώς, όσο κυλάει η σεζόν, εκτός κι αν η ομάδα μεταμορφωθεί ξαφνικά. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν όμως να γίνει αυτό; Ελάχιστες. Αντιθέτως, είναι όλο και περισσότερες οι πιθανότητες να γίνει άνω-κάτω η κατάσταση καθώς ο Μπενίτεθ έχει καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται. Έχει καταλάβει ότι έχει αρχίσει η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Κακώς; Όχι, αφού η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στη διοίκηση υπάρχει γκρίνια για τον Μπενίτεθ και ο Μπενίτεθ το έχει καταλάβει. Και επειδή δεν είναι χθεσινός, όλο αυτό δεν θα βγει σε καλό για κανέναν.

Προβληματισμός για Ζοάο Μάριο

Στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς περιμένει τον χαφ που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική ενίσχυση, την ώρα που υπάρχει προβληματισμός για κάποιον που είναι ήδη στο ρόστερ. Ο λόγος για τον Ζοάο Μάριο, οι εμφανίσεις του οποίου δεν έχουν ικανοποιήσει τον προπονητή αλλά και τη διοίκηση. Το θετικό, τουλάχιστον, για τους «κιτρινόμαυρους» είναι το γεγονός ότι στη συμφωνία με τη Μπεσίκτας προβλέπεται οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική αγορά. Αν επομένως ο Πορτογάλος συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, η Ένωση απλά δεν θα τον αποκτήσει και θα αναζητήσει το καλοκαίρι τον αντικαταστάτη του. Ο Νίκολιτς πόνταρε πολλά στον Ζοάο Μάριο, λόγω αξίας και εμπειρίας, αλλά προς το παρόν δεν έχει πάρει τίποτα από αυτόν.

Πρόβλημα για τον τελικό του κυπέλλου

Προβληματισμός υπάρχει και στην ΕΠΟ πάντως και έχει να κάνει με το ΟΑΚΑ, το οποίο είναι η έδρα του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας. Θα γίνει όμως σίγουρα εκεί το παιχνίδι; Κανείς δεν το ξέρει σήμερα, ούτε καν ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει το εξής: Δεν πρόκειται να γίνει τελικός στο ΟΑΚΑ με λιγότερους από 50.000 στις εξέδρες. Με τα έργα που γίνονται όμως εκεί, είναι πιθανό να μη μπορούν να φιλοξενηθούν τόσοι φίλαθλοι. Δεν αποκλείεται επομένως να έχουμε αλλαγή της έδρας και σε μια τέτοια περίπτωση το φαβορί θα είναι το Πανθεσσαλικό.

Ξανά οι Ισπανοί για Σπανούλη

Στο μπάσκετ, μεγάλο θόρυβο προκαλεί στη Euroleague το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Μονακό λόγω του Ρώσου ιδιοκτήτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ως συνέπεια να έχουν μπλοκαριστεί τα κεφάλαιά του και η ομάδα έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Μια κατάσταση που επηρεάζει τους πάντες και φυσικά και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δέχθηκε ξανά κρούσεις από ισπανικές ομάδες. Είχα αναφέρει και πριν καιρό ότι στην Ισπανία οι μεγάλες ομάδες καλοβλέπουν τον Έλληνα προπονητή και αν δεν υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλημα της Μονακό θα είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.