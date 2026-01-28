Αν και είχε διαθέσιμους μόνο 16 παίκτες της πρώτης ομάδας, ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς εκτός αποστολής για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, την Πέμπτη (29/1), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 24άδα και τώρα θα προσπαθήσουν να τερματίσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά, ενόψει των πλέι οφ για την πρόκριση στη φάση των «16». Το έργο τους, πάντως, μόνο εύκολο δεν θα είναι, όχι μόνο λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου αλλά και εξαιτίας των πολλών προβλημάτων.

Ο Μπενίτεθ είχε μόλις 16 παίκτες της πρώτης ομάδας διαθέσιμους για το παιχνίδι με τους «τζαλορόσι» αλλά παρ’ όλα αυτά αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Μλαντένοβιτς, για να επιβεβαιωθεί έτσι ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έχει κανένα μέλλον στον Παναθηναϊκό.

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τετάρτης (28/1) και η ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα (29/1, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.

Ο Σφιντέρσκι συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής».