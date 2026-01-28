Η Γιουβέντους βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ, καθώς ο Ζοάο Μάριο έχει ουσιαστικά τεθεί εκτός πλάνων και δεν υπολογίζεται για το μέλλον. Στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι, ο Σπαλέτι χρησιμοποίησε τον Κόστιτς σε ρόλο δεξιού ακραίου αμυντικού, αποφεύγοντας να εμπλέξει τον Πορτογάλο, ο οποίος θεωρείται «τελειωμένη υπόθεση» ακόμη και αν δεν αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Στη Γιουβέντους, πάντως, το βάρος έχει ήδη πέσει στον σχεδιασμό για το καλοκαίρι, με σοβαρό ενδεχόμενο η ενίσχυση να έρθει ως ελεύθερη μεταγραφή. Το όνομα που κερδίζει έδαφος είναι εκείνο του Ζεκί Τσελίκ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρόμα τον Ιούνιο. Οι μετοχές του Τούρκου μπακ ανεβαίνουν συνεχώς, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται η περίπτωση του Όσκαρ Μινγκέθα, που μένει ελεύθερος από τη Θέλτα.

Ο Τσελίκ θεωρείται αυτή τη στιγμή η πιο ασφαλής επιλογή, καθώς γνωρίζει άριστα τη Serie A και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Αντίθετα, η περίπτωση του Μινγκέθα αντιμετωπίζεται ως πιο ριψοκίνδυνη, θυμίζοντας το περσινό στοίχημα με τον Ζοάο Μάριο. Η αρνητική εμπειρία με τον Πορτογάλο επηρεάζει τη σκέψη των ανθρώπων της «Γηραιάς Κυρίας», οι οποίοι πίστευαν ότι έκαναν την ιδανική επιλογή μέσω της ανταλλαγής με τον Αλμπέρτο Κόστα, όμως γρήγορα διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για σοβαρό λάθος.

Παράλληλα, ο Τσελίκ είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από τον Ισπανό, στοιχείο που παίζει ρόλο στη συγκεκριμένη φάση, καθώς η Γιουβέντους επιδιώκει να σταθεροποιήσει το ρόστερ της και διαθέτει ήδη αρκετούς νεαρούς παίκτες με προοπτική.

Η στρατηγική των «μπιανκονέρι» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ευκαιρίες ελεύθερων παικτών, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο ισολογισμός, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν βαριά συμβόλαια προς διαχείριση. Πρώτο στη λίστα είναι εκείνο του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, όπως και οι ΜακΚένι και Κόστιτς. Για κάποιους εξ αυτών ενδέχεται να ανοίξει συζήτηση ανανέωσης, ωστόσο η βασική κατεύθυνση είναι η αναπροσαρμογή του ρόστερ.

Οι επιλογές ελεύθερων παικτών εξετάζονται και σε άλλες θέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι για το κέντρο της άμυνας ανεβαίνει η υποψηφιότητα του Μάρκος Σενέσι, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόρνμουθ και μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι. Στην ομάδα θεωρούν πιθανό να προχωρήσουν σε μία ή δύο ηχηρές κινήσεις την επόμενη σεζόν, οι οποίες θα απαιτήσουν σημαντικούς πόρους, γι’ αυτό και η αγορά των «παραμέτρων μηδέν» θεωρείται κομβικό εργαλείο για την εξισορρόπηση των οικονομικών.