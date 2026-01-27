Ο Ολυμπιακός κρατά την τύχη στα χέρια του στο Champions League και, μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την είσοδο στα Play offs της διοργάνωσης. Το επόμενο –και καθοριστικό– ραντεβού είναι στο Άμστερνταμ, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1, 22:00), σε ένα ματς που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο της ομάδας.

Μετά από επτά αγωνιστικές στη League Phase, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στην 24η θέση με οκτώ βαθμούς. Αν η φάση ολοκληρωνόταν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός θα εξασφάλιζε θέση στα Play offs, μπαίνοντας στη διαδικασία των νοκ άουτ.

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάταξη, οι πιθανοί αντίπαλοι θα ήταν η Μπαρτσελόνα ή η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που βρίσκονται στις θέσεις 9 και 10 αντίστοιχα. Ωστόσο, η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να φέρει ανακατατάξεις, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα.

Το μοντέλο προβλέψεων του Football Meets Data δίνει μια πιο αναλυτική εικόνα για τα σενάρια που ανοίγονται. Με βάση τα ποσοστά πρόκρισης και τις πιθανές τελικές θέσεις, ο πιο πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs εμφανίζεται να είναι η Αταλάντα, με πιθανότητα 12,4%. Πολύ κοντά ακολουθεί η Ίντερ με 12,1%, ενώ τρίτη στη σχετική λίστα είναι η Νιούκαστλ, με 10,4%.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλα παραμένουν ανοιχτά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της League Phase. Ο Ολυμπιακός καλείται πρώτα να κάνει τη δουλειά του στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια να περιμένει την τελική διαμόρφωση του ταμπλό, γνωρίζοντας πως όποιος κι αν βρεθεί απέναντί του, το ευρωπαϊκό του ταξίδι έχει ήδη αποκτήσει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Αυτοί είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Αταλάντα – 12.4%

Ίντερ – 12.1%

Νιούκαστλ – 10.4%

Γιουβέντους – 10.4%

Τσέλσι – 9.3%

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 8.4%

Ντόρτμουντ – 8.2%

Ατλέτικο – 6.6%

Μάντσεστερ Σίτι – 5.3%

Παρί – 5.3%

Τότεναμ – 4.7%

Μπαρτσελόνα – 2%

Ρεάλ – 1.8%

Λεβερκούζεν – 1%

Γαλατάσαραϊ – 0.6%

Μαρσέιγ – 0.5%

Λίβερπουλ – 0.4%

Μονακό – 0.3%

Κάραμπαγκ – 0.2%

PSV – 0.1%