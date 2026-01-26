Οι επαναλαμβανόμενες κεφαλιές κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στον θάνατο του Γκόρντον ΜακΚουίν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα ιατροδικαστικής έρευνας που διεξήχθη στη Βρετανία.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, οι συνεχείς κρούσεις στο κεφάλι του πρώην διεθνούς Σκωτσέζου ποδοσφαιριστή συνδέονται με την εμφάνιση χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας (CTE). Η συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική νόσος, σε συνδυασμό με αγγειακή άνοια, οδήγησε τελικά σε πνευμονία, η οποία και αποτέλεσε την αιτία θανάτου του. Ο ΜακΚουίν έφυγε από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 70 ετών, έχοντας πίσω του μια μακρά διαδρομή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με σχεδόν 350 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο και 30 εμφανίσεις με την εθνική Σκωτίας.

Ο ιατροδικαστής Τζον Χιθ υπογράμμισε ότι υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ της συστηματικής χρήσης της κεφαλιάς και της ανάπτυξης της CTE. Την ίδια ώρα, ο καθηγητής νευροπαθολογίας Γουίλι Στιούαρτ επιβεβαίωσε πως εντοπίστηκαν εκτεταμένα σημάδια της νόσου σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου του πρώην ποδοσφαιριστή.

Όπως επισημάνθηκε, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με πολυετή παρουσία στα γήπεδα – και κυρίως οι αμυντικοί – εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, σε αντίθεση με τους τερματοφύλακες, οι οποίοι εκτίθενται πολύ λιγότερο σε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι.

Το συγκεκριμένο πόρισμα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κεφαλιάς στο ποδόσφαιρο και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία των αθλητών μετά το τέλος της καριέρας τους.