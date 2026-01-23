Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επιστροφή του στα παρκέ, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως μπορεί να τεθεί στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν νωρίτερα από το αρχικό πλάνο.

Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς από την επόμενη εβδομάδα, μπαίνοντας σε πλήρες ατομικό πρόγραμμα, κάτι που αποτελεί κομβικό στάδιο στην αποκατάστασή του. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από το Final Four της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι, είναι πλέον έτοιμος σε ιατρικό επίπεδο και θα ακολουθήσει σταδιακή επανένταξη, με πρώτο στόχο να αυξήσει την ένταση στις προπονήσεις του. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την ανταπόκριση του οργανισμού του, καθώς από αυτή θα εξαρτηθεί το πότε θα ενσωματωθεί στις ομαδικές προπονήσεις και θα μπει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς.