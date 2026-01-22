Ο ελλιπής Παναθηναϊκός πήγε στο Τελ Αβίβ με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη, τελικά όμως ηττήθηκε με 75-71 από τη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική της Euroleague και είναι στο 14-10 πλέον.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 7-0 με μπροστάρη τον Γκραντ και στη συνέχεια με 12-8, οι Ισραηλινοί όμως με επιμέρους σκορ 10-2 βρέθηκαν μπροστά με 18-14, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 20-21.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου, η Μακάμπι κατάφερε να ξεφύγει με 29-22, οι Χολμς και Χουάντσο όμως έδωσαν λύσεις στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία κατάφερε να προσπεράσει με 34-27 στο 17′. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όμως, οι γηπεδούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι και πέρασαν μπροστά με 42-39.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά και στην τρίτη περίοδο, με τους Γκραντ, Σορτς και Χολμς να σκοράρουν για τον Παναθηναϊκό που προηγήθηκε με 53-57 στο 28′, για να μπει τελικά στο τέταρτο δεκάλεπτο από το +1 (59-60).

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, στο 37′ όμως η Μακάμπι ξέφυγε με 71-66 και έμοιαζε με φαβορί. Με το σκορ στο 73-68 ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο μειώνοντας σε 73-71 και στο τέλος ο Παναθηναϊκός είχε συνεχόμενες ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη, οι Σορτς, Χουάντσο, Σλούκας και Γκραντ όμως αστόχησαν σε σουτ τριών πόντων και η ήττα δεν αποφεύχθηκε…

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71