Η υποδοχή με αποδοκιμασίες και χειρονομίες προς τον Εργκίν Αταμάν, από τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος απευθύνθηκε στη Euroleague.

Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού για να αποδοκιμάσουν έντονα τον προπονητή και τους παίκτες ενώ έντονες αποδοκιμασίες, όπως και χειρονομίες, υπήρξαν και κατά την είσοδο του Αταμάν στο παρκέ.

Συμπεριφορά που δεν άρεσε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram απευθύνθηκε στη Euroleague και αναρωτήθηκε πότε θα τιμωρηθούν οι σύλλογοι για τη συμπεριφορά των οπαδών τους.

«Κάθε φορά που ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες μιλούν δέχονται πρόστιμο… Πότε θα τιμωρηθούν με πρόστιμο και οι σύλλογοι των οποίων οι φίλαθλοι βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας;», έγραψε ο Γιαννακόπουλος.