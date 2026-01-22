Νέο σημαντικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, καθώς ο Τσέντι Όσμαν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα.

Οι «πράσινοι» πήγαν στο Ισραήλ χωρίς τον Κέντρικ Ναν, τον Ντίνο Μήτογλου και φυσικά τον Ματίας Λεσόρ, με τον Εργκίν Αταμάν να χάνει τελικά και τον Όσμαν, ο οποίος φέτος έχει κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ στη Euroleague.

Ο Τούρκος φόργουορντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα από το παιχνίδι με τη Μπασκόνια την Τρίτη (20/1) και τελικά δεν κατάφερε να τις ξεπεράσει, οπότε τέθηκε νοκ άουτ για τον αγώνα στο Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός είναι στο 14-9 μετά τις πρώτες 23 αγωνιστικές της Euroleague και θέλει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη, με τη Μακάμπι, από την άλλη πλευρά, να είναι στο 9-14.