Τρεις οπαδοί της Κλαμπ Μπριζ επέλεξαν να φορέσουν στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι το μαγιό που φορούσε ο ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κοέν στην ταινία «Μπόρατ» και η αστυνομία του Καζακστάν προχώρησε άμεσα στη σύλληψή τους.

Η βελγική ομάδα πήρε τη νίκη με 4-1 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τρεις από τους οπαδούς της που ταξίδεψαν στο Καζακστάν όμως δεν μπόρεσαν να τη χαρούν καθώς οδηγήθηκαν στη φυλακή, όπου και θα παραμείνουν για πέντε μέρες.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι ήταν στις εξέδρες έχοντας φορέσει το μαγιό που φορούσε ο Σάσα Μπάρον Κοέν στην ταινία «Μπόρατ», η οποία σατίριζε τόσο την πρώην Σοβιετική Ένωβση όσο και στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ταινία που είχε προκαλέσει οργή στο Καζακστάν όταν είχε προβληθεί το 2006 καθώς θεωρήθηκε προσβλητική για το έθνος.

Τη σύλληψη των τριών Βέλγων οπαδών γνωστοποίησε η αστυνομία της Αστάνα, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: ««Τρεις άνδρες διέπραξαν πράξεις κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που έδειξαν ασέβεια και διατάραξαν τη δημόσια τάξη. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις ξένους οπαδούς και τους οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα».