Λίγες μέρες μετά το εξώδικο που έστειλε στον Τέλη Μυστακίδη για τη μη αποπληρωμή των χρεών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τους πιστωτές της, ο Θανάσης Χατζόπουλος επανήλθε με δηλώσεις για το θέμα, εκφράζοντας και παράπονα για τη συμπεριφορά της νέας διοίκησης προς το πρόσωπό του.

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ έκανε δηλώσεις στον City106,1 και είπε αναλυτικά τα εξής…

Για το εξώδικο: «Κοιτάξτε, στο συμφωνητικό για τη μεταβίβαση υπήρχε και η λίστα των υπόλοιπων χρεών από το Χαμόγελο του Παιδιού πχ μέχρι δάνεια, το δημόσιο, η εταιρεία φύλαξης, το παλιό το κομμάτι. Αυτά είναι μια λίστα που τα υπέγραψαν και η πλευρά Μυστακίδη και η πλευρά η δικιά μας.

Στείλαμε όλα τα δικαιολογητικά και έπρεπε να εξοφληθούν δεν εξοφλήθηκαν όλα και κυρίως στις εταιρείες του κύριου Σαββίδη υπάρχει μια κόντρα που δεν μπορώ να καταλάβω όταν δώσω το λόγο μου για κάτι το κάνω δεν καταλαβαίνω τον λόγο, τα χρήματα κατατέθηκαν. Θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά νομικά, αυτό θέλουν να κάνουμε για να πουν δες ο κακός ο Χατζόπουλος; Εγώ υποσχέθηκα στον κόσμο πως η ΚΑΕ θα ξεχρεώσει, αυτό πρέπει να γίνει, ήταν και η αρχική μου απαίτηση το έχουν υπογράψει όταν βάζεις την υπογραφή σου και κάτι άλλο πρέπει να προσέχεις.

Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση, δεν έχουν απαντήσει στο εξώδικο, στάλθηκε γιατί δεν προχωρούσε το πράγμα. Παντελής αγνόηση, με πετάξαν από τις θέσεις που είχα πληρωμένες, με πετάξαν από το πάρκινγκ, με ενδιαφέρει να τηρηθεί η συμφωνία και όχι να αλλάξουμε γνώμη να πούμε παρατάμε τον ΠΑΟΚ και να μείνει με χρέη. Εμένα με πλήρωσαν πρώτο, δεν κατάλαβα γιατί, για να με καλοπιάσουν. Υπέγραψα μια συμφωνία και θα κυνηγήσω με κάθε τρόπο να τηρηθεί, θα το δουν οι δικηγόροι.

Εμένα αυτή η διαδικασία δεν μου άρεσε ποτέ, αφού έτσι θέλουν. Το συμφωνητικό εγώ το υπέγραψα θα πρέπει με μένα να έχει να κάνει, είναι η τελευταία λεπτομέρεια να πληρώσουν και να απαλλαγώ από αυτή την υπόθεση, έχω αποτραβηχτεί, αλλά αυτό το έχω έννοια».

Για το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί: «Τέσσερα εκατομμύρια μέχρι τις 15/1. Πλήρωσαν εμένα και κάποιους δανειστές δεν ξέρουμε γιατί ζητήσαμε να μάθουμε ποιοι πληρώθηκαν δεν μας απάντησαν αν πλήρωσαν το δημόσιο και δεν γνωρίζω ποια από τα υπόλοιπα χρέη. Δεν έχει πληρωθεί πάνω από το 50% των χρεών. Δεν ξεκινάμε καλά δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

Ο ΑΣ είχε να λάβει κι εκείνος, ναι. Μέχρι χθες δεν είχε πληρωθεί ο ΑΣ, τώρα τι να πω να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα να ρωτήσω αν πληρώθηκαν; Είναι άσχημα πράγματα. Σας είπα όταν δίνω τον λόγο μας για κάτι και πόσω μάλλον να υπογράψεις ένα συμφωνητικό, τελείωσε το κάνεις, ήμουν διαλλακτικός, ενώ είχαμε πει για τέλος του χρόνου τους έδωσα και 15 μέρες που ζητούσανε, ε μπήκε η νέα διοίκηση όπως πληρώσανε κάποιους έπρεπε να πληρώσουν τα χρέη! Ξέρω από αποπληρωμές δεν μπορεί να λένε δεν προλάβανε! Λυπάμαι που το λέω αλλά δεν ξεκινήσαμε καλά κι ο κόσμος αυτό το έχει δει. Όταν λέμε κάτι το κάνουμε τέλος! Αυτό θα το βρουν μπροστά τους».

Για τη συμπεριφορά της νέας διοίκησης προς το πρόσωπό του: «Μας μετακίνησαν από εκεί που ήμασταν. Τα καταλαβαίνω αλλά αυτά γίνονται από τη νέα χρονιά. Πήγα μια μέρα και μου άλλαξαν πάρκινγκ. Αυτό δεν πλήρωσα; Αυτό δεν ζήτησα; Πάνω από 30 διαρκείας πληρωμένα έχω στην οικογένεια. Είναι δυνατόν σε ένα πελάτη να φέρονται έτσι; Αυτά είναι πράγματα που από μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση πελατών δείχνουν πως έχουμε μεσάνυχτα. Αν πιστεύουν πως θα με διώξουν από το γήπεδο και θα πάρω δρόμο δεν ξέρουν με ποιον έχουν μπλέξει.

Ακούστηκε από μέλος του ΔΣ για μένα, πως σε λίγο θα πάρει δρόμο αυτός. Μέσα σε εκατομμύρια κόσμου θα υπάρχουν και οι χαζοί του χωριού τους καταλαβαίνεις. Άνθρωποι δίχως γνώση και εμπειρία, μιλάνε. Το 99% του κόσμου έχει εκτιμήσει όσα κάναμε. Κάποτε είχα φωνάξει όποιος θέλει να έρθει να διοικήσει κανείς δεν ήρθε, όλοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο κάνανε μαγκιές. Δεν νομίζω πως έχω χρόνο να μπω στην ΠΑΕ. Έχω τη δουλειά μου. Είναι ένα πιο δύσκολο αντικείμενο που δεν το γνωρίζω τόσο καλά».